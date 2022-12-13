شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جريمة حجة.. إدانة يمنية لمجزرة مليشيات الحوثي بمدرسة تعليمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت حكومة اليمن، الثلاثاء، بأشد العبارات جريمة استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية لمدرسة تعليمية في محافظة حجة.

وقالت حكومة اليمن على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني، أن استهداف مليشيات الحوثي لمدرسة السلام بقرية الدير في مديرية حيران أثناء فترة الدراسة الصباحية، باستخدام طائرة مسيرة، إيرانية الصنع، جريمة حرب وضد الإنسانية.

وأوضح أن الجريمة التي خلفت 4 أطفال قتلى وجرحى جرت في مدرسة لا تقع في منطقة مواجهات عسكرية، وتؤكد من جديد استخفاف مليشيات الحوثي بدعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام، ومضيها في نهج التصعيد دون اكتراث بمعاناة أهل البلاد ودمائهم وأرواحهم.

وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء باعتبارها جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية.

كما دعا إلى ملاحقة ومحاسبة من يقف خلف الجريمة من قيادات وعناصر المليشيات الحوثية، وإدراجها في قوائم الإرهاب الدولية.

وفي وقت سابق، الإثنين، قال مكتب وزارة الصحة في محافظة حجة إن طفلا على الأقل قتل وأصيب 2 آخران، بهجوم نفذته طائرة دون طيار لمليشيات الحوثي على أطفال كانوا في طريقهم إلى المدرسة في مديرية حيران غربي محافظة حجة، شمالي غربي اليمن".

وتأتي جريمة مليشيات الحوثي في وقت يضغط المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام في اليمن وتمديد هدنة إنسانية هشة انتهت في 2 أكتوبر الماضي.

ومؤخرا، وثقت منظمات حقوقية ارتكاب مليشيات الحوثي نحو 127 ألفا و260 واقعة انتهاك بحق المدنيين العزل ما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 48 ألف مدني على مدار 8 أعوام من انفجار حرب الانقلاب الحوثي.