إب.. إصابة مواطن برصاص مسلحين مجهولين في مدينة جبلة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطن، يوم الإثنين، برصاص مسلحين في محافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن "عمار الحجري" أصيب برصاص مسلحين مجهولين في أحد الأحياء بمدينة جبلة، جنوب غربي مدينة إب.

وأوضحت المصادر، أن المواطن الحجري، أصيب بعدة طلقات نارية نقل على إثرها إلى المستشفى، مشيرة إلى أن أسباب وملابسات الهجوم، لا تزال غامضة ولم يعرف هوية الأشخاص المهاجمين.

وأكدت المصادر أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب الحادثة.

وتشهد محافظة إب انتشارا مرعبا في الجرائم وأعمال القتل التي تشهدها مختلف مديريات المحافظة، حيث تعد الأولى بين المحافظات اليمنية انتشارا للجرائم المتنوعة.