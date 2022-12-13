عدن.. منظمة حقوقية تدعو السلطات بالتكفل بعلاج المختطفين المفرج عنهم

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت منظمة منظمة الراصد لحقوق الإنسان، السلطات المحلية بعدن، إلى التكفل بعلاج المختطفين الذين افرج عنهم، مؤكدة أنهم يواجهون ظروفا صحية بالغة الصعوبة.

وقالت المنظمة في بلاغ نشرته على حسابها في "الفيس بوك"، "إن الكثير من المخفيين قسرًا ممن تعرضوا للتعذيب الوحشي يعيشون ظروفًا صحية حرجة، عقب الإفراج عنهم وباتوا بحاجة للعلاج في الخارج.

وأكدت، أن البعض من اولئك المخفيين المفرج عنهم استطاعوا السفر للعلاج في الخارج ولم يجدوا اي مساعدة أو اهتمام من الحكومة أو السلطة المحلية أو المنظمات.

ودعت المنظمة المحلية، الجهات الرسمية والمعنية في العاصمة المؤقتة عدن لأن تقوم بواجبها ودورها امام هؤلا الضحايا مع استعداد المنظمة للتنسيق وايصالهم بالضحايا.

يشار إلى أن ملف السجون السرية وضحايا الإخفاء القسري يعد من أكثر الملفات الحقوقية البارزة منذ العام 2016 حيث أوكلت مهمة الأمن لتشكيلات مسلحة ممولة من دولة الإمارات بعيدا عن مؤسسات الدولة الرسمية.