شكرا لبحثكم عن خبر الضرائب تختتم برنامج تدريبي لـ 60 من كوادرها في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن/ علي منتصر

اختتم اليوم البرنامج التدريبي الذي نفذته مصلحة الضرائب، بمشاركة 60 متدربا من كوادر المصلحة في عدن ولحج وابين، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2022م.

وزار الدكتور جمال سرور المتدربين في مركز التدريب والقاء محاضره توجيهية، كما اطلع على تقييم نتائج المتدربين، والجهد الذي يبذله المتدربين من غير التخصصات المحاسبية، موجها باستمرار التدريب لغير الحاصلين على بكالوريوس محاسبه بفتح برنامج دبلوم محاسبه لتأهيل الكادر الضريبي.

واكد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب فواد الحاج في كلمته خلال الاختتام، أن الورشة التدريبية هي افتتاح للبرنامج التدريبي المعد من قبل إدارة التدريب في المصلحة، وسوف يليه العديد من البرامج التدريبيه بما يغطي جميع المحافظات المحررة.

واوضح أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكادر الضريبي الى مأموري ضرائب الدخل لتغطية العجز في كوادرها بمحافظات عدن، لحج وأبين .

واختتم بالشكر للرعاية التي حظي بها البرنامج من قبل معالي وزير المالية الاستاذ سالم بن بريك ورئيس مصلحة الضرائب.