الفنانة عبير صبري تشعل حماس الشباب بمشهد ليله الدخله تحول المشهد الي علاقه كامله ..براحه عليا جسمي ساب من المتعه

بيروت - ثريا شاهين - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات ماضيه بسبب قيام منصه اليوتيوب بنشر فيديو محذوف وممنوع من العرض للفنانه الكبيره عبير صبري مع عادل امام في مشهد غير مناسب للاطفال الامر الذي ادى الى دخول الرقابه لمنع هذا المشهد لاحتواءه على لقطات ممنوعه..

ظهرت عبير صبري في مشهد لها وهي تقوم بوصله رقص مع احد الفنانين داخل كواليس الكاميرا وظهرت بعدها في مشهد اخر وهي تقوم بتغيير ملابسها الداخليه بالكامل امام المخرج والمصورين الامر الذي اثار ضجه كبيره جدل الواسع داخل الوسط الفني

تعتبر عبير صبري من اشهر الفنانات داخل الوطن العربي اثاره الجدل بسبب تقديمها مشاهد ممنوع من العرض بدون كسوف ولا خجل شاهد المشهد بالكامل.