إب.. المحكمة الجزائية تحكم بإعدام المتهم بقتل "رباب بدير" في يريم

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة إب، الأحد، بإعدام المتسبب بقتل المواطنة "رباب بدير"، إثر قفزها من على متن الباص الخاص به للنجاة بنفسها عقب محاولته خطفها قبل عدة أشهر.

وقالت مصادر إعلامية، إن المحكمة الاستنئافية الجزائية عقدت جلستها الأخيرة، وأقرت بإدانة المتهم "زيد الرياشي" في مقتل "رباب بدير" وقبول الطعن المقدم من قبل أسرتها والحكم بإعدام المتهم تعزيرا.

وسبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية في مطلع أغسطس الماضي، بسجن الرياشي ثلاث سنوات ودفع مبلغ مليون وستمائة ألف ريال كـ "دية" لأسرة المجني عليها.

وتوفيت رباب بدير، إثر قفزها من على متن الباص الخاص بالسائق الرياشي، وهو في سرعة عالية في مدينة يريم، للنجاة بنفسها من محاولة اختطاف كان السائق يسعى لتنفيذها، وفق ما أظهرته كاميرات المراقبة ونتائج التحقيقات.