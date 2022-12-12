شكرا لبحثكم عن خبر نقابة الصحفيين اليمنيين تنظم لقاءاً تشاورياً لمناقشة الحقوق المهنية والاقتصادية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقدت نقابة الصحفيين اليمنيين ، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ، لقاءاً تشاورياً مع الصحفيين ومسؤولي الوسائل الإعلامية الرسمية والأهلية لمناقشة أهمية تعزيز الحقوق المهنية والاقتصادية وأوضاعهم الحقوقية ، واستقلالية الوسائل الإعلامية.

وفي افتتاح اللقاء، أكد رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن محمود ثابت ، أهمية تعزيز قدرات الصحفيين العاملين في مختلف الوسائل الإعلامية الحكومية والأهلية والمواقع الالكترونية واستقلاليتهم عبر تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل الصحفي ، والعمل بشكل مشترك مع الاتحاد الدولي للصحفيين في معالجة اهم متطلبات الصحفيين الشباب بما يتعلق بالدورات التدريبية والتأهيلية التي تسهم في تطوير مداركهم بالعمل الصحفي .

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات والمقترحات والتي أكدت في مجملها على أهمية تدخل نقابة الصحفيين في معالجة كافة المشاكل والتحديات التي يواجهها الصحفيين اليمنيين العاملين في مختلف الوسائل الإعلامية المتعلقة بعقود العمل وتكثيف الدورات التأهيلية للسلامة المهنية، والعمل على التخفيف من خطاب الكراهية والعنف ، و وضع ميثاق شرف حول المعايير المهنية والاخلاقية للعمل الصحفي، والسعي لتوفير ضمانات تحمي حقوق الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية ، ورفعها إلى قيادات النقابة والإتحاد الدولي للصحفيين.