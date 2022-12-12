حجة.. مقتل وإصابة ثلاثة أطفال بقصف مُسيّر لمليشيا الحوثي استهدف طلاب مدرسة بحيران

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل طفل وأصيب اثنان آخران، اليوم الاثنين، بقصف طائرة مُسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، استهدف طلاب مدرسة بمحافظة حجة (غربي اليمن).



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت"، إن الطفل (يوسف عبده شوعي بيشي 11عاماً) قُتل، وأصيب كلاً من (أحمد علي عبدالله بيشي 8 أعوام)، و(سلطان حمد علي بيشي 10 أعوام) بجراح متفاوتة جراء قصف طيران مُسيّر استهدف قرية الدير بمديرية حيران الخاضعة للحكومة الشرعية.



وأوضح أن الهجوم استهدف الطلاب وهم في طريقهم إلى مدرسة السلام بالقرية.



ومنذ انتهاء الهُدنة في مطلع أكتوبر 2022م، كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من هجماتها بالطيران المُسير على الأحياء والأعيان المدنية في عدداُ من المحافظات المحررة متسببة بمقتل وإصابة عشرات المدنيين غالبيتهم من الأطفال.

