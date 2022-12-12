المحويت.. مقتل مدير مدرسة بمديرية "الخبت" على يد وكيله

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مدير مدرسية في محافظة المحويت، شمال غرب اليمن، بسلاح أبيض على يد وكيله، إثر خلافات نشبت بينهما.



وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مدير مدرسة معاذ بن جبل بمديرية الخبت، (صالح علي صالح النمر) قُتل طعناً بخنجر وكيل المدرسة "ماجد النمر".



وتضاربت الأنباء عن دوافع الجريمة، ففي حين قال ناشطون أن خلافا نشب بينهما على خصومات الغياب عن الدوام كان الدافع وراء الجريمة، قالت مصادر حقوقية أن الحادثة تتعلق برفض المدير إلزام الطلاب دفع جبايات للحوثيين.



وفي هذا الصدد أشار المحامي محمد العمدة، رئيس شبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن الحادثة كان "بسبب الجبايات الحوثية على الطلاب".



وقال في تغريدة على تويتر: "مقتل مدير مدرسة حكومية في مديرية الخبت بمحافظة المحويت طعناً بـ الخنجر على يد وكيله في إدارة المدرسة بعد رفضه إلزام الطلاب على دفع الجبايات للحوثي".



ولم يتمكن "يمن شباب نت" التأكد من مصدر مستقل عن دوافع الجريمة وحيثياتها.

