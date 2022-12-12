كما خلقها الله .. التونسية مريم الدباغ تنشر عارية تماماً بلا خجل

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 12 ديسمبر 2022 11:52 صباحاً - صدمت الممثلة و الفنانة مريم الدباغ​ الجمهور بصورها وهي عارية بشكل كامل.

وفي التفاصيل، فقد نشرت مريم الدباغ صورها وهي عارية بشكل كامل، من دون أي ملابس على حسابها بالانستغرام،

وتصور نفسها من الجزء العلوي فقط، كما غطت صدرها بيديها وخبأت الجزء الفاضح جداً فقط.

وإلى جانب صورة الفنانة مريم الدباغ عارية، ظهرت بصورة أخرى وهي جالسة على حفة حوض السباحة وترتدي مايوه من قطعتين كاشفة عن جسمها بشكل كامل .

هذه الصور اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المتابعون بين معجبين بالصور وبين منتقديه.

وكانت ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الممثلة التونسية مريم الدباغ وهي بفستان شفاف في مهرجان أوسكار العرب الذي أقيم منذ أيام في أحد الفنادق في القاهرة.وظهرت مريم بفستان شفاف بلا بطانة، واثار ظهورها بجدل واسع، إذ اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان فستانها جريء جداً.

وظهرت مريم وقد لبست فستان كاشف باللون الأحمر الداكن، وتميّز بقماشته الشفافة والذي كشف عن أجزاء عديدة من جسمها نظراً لعدم وجود بطانة.

وشاركت الفنانة مريم الدباغ المتابعين عدة صور من الاحتفال وبالإطلالة نفسها ما عرضها للانتقاد من قبل عدد من المتابعين.