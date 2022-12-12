شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سعر اليورو اليوم في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفع سعر اليورو اليوم في مصر مقابل العملة المحلية على نحو مفاجئ صباح تعاملات الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، في البنك المركزي والبنوك التجارية والصرافات.

سعر اليورو اليوم في مصر

ويعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر، بنسبة 25% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر، حيث تضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ؛ ونمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (قبل تطبيق اتفاقية الشراكة) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020، وفقا لموقع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر.

وتتسم العلاقة بين سعر صرف اليورو الأوروبي والجنيه المصري، بالصعود والهبوط في إطار نظام سعر الصرف المرن والمعتمد من قبل البنك المركزي المصري منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وتسببت ارتفاعات أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية إلى عودة الحديث مجددًا عن سعر الصرف العادل لتلك العملات مقابل الجنيه المصري.

في السوق الرسمي، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصر وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري إلى مستوى 25.89 جنيه للشراء، و25.98 جنيه للبيع، مقابل 25.83 جنيه للشراء، و25.93 جنيه للبيع أمس.

وفي السوق السوداء تشهد حركة الشراء والبيع انتعاشة، حيث يزيد النطاق السعري للتداول بمعدل يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وقفز سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) بمستهل تعاملات اليوم إلى نحو 25.78 جنيه للشراء، و26.03 جنيه للبيع، مقابل 25.74 جنيه للشراء، و25.92 جنيه للبيع أمس.

وفي بنك مصر، زاد سعر اليورو بمستهل تعاملات اليوم، إلى نحو 25.78 جنيه للشراء، و26.03 جنيه للبيع، مقابل 25.74 جنيه للشراء، و25.89 جنيه للبيع أمس.



كما صعد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 25.82 جنيه للشراء، و26.08 جنيه للبيع، مقابل 25.78 جنيه للشراء، و25.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

أبوظبي الإسلامي: 25.86 جنيه للشراء - 26.09 جنيه للبيع

المصري الخليجي: 25.86 جنيه للشراء – 26.10 جنيه للبيع

الأهلي الكويتي: 25.87 جنيه للشراء - 26.09 جنيه للبيع

الإسكندرية: 25.82 جنيه للشراء – 26.09 جنيه للبيع

كما ارتفع سعر اليورو اليوم بمستهل تعاملات بنك القاهرة إلى نحو 25.79 جنيه للشراء، و26.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر في شركات الصرافة

وشهدت عملية البيع والشراء لليورو اليوم في مصر ارتفاعًا في نطاق 5 إلى 10 قروش، متجاوزة مستويات الـ26 جنيهًا.

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصرمقابل العملة المحلية بمستهل تعاملات الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 لدى البنك المركزي والبنوك التجارية والصرافات.

ولدى مصر حاليا نحو 15 مليار دولار ودائع عربية متوسطة وطويلة الأجل في البنك المركزي المصري، حسب آخر بيانات تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك، كما أعلنت السعودية مؤخرًا تجديد وديعة بقيمة 5 مليارات دولار كانت مستحقة على مصر في مارس/آذار المقبل.

وأعلنت السعودية مؤخرًا تمديد أجل وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار وبسعر الفائدة متوسط وطويل الأجل ما بين 1.5% و2.5%، بهدف دعم الأمن الغذائي في مصر والاستقرار الاقتصادي.

ويساعد مد أجل الوديعة السعودية في تخفيف الاحتياجات التمويلية لمصر في العام القادم بأكثر من 35 مليار دولار.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة نسبتها 62.1%، مقارنة بالعام 2020؛ حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 5.6 مليار دولار، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار في عام 2020 بارتفاع قدره 17.3%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار العام الماضي، مقابل 3.7 مليار دولار في عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 84.5%.

وعن حجم تحويلات المصريين العاملين في السعودية بلغ 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 مقابل 9.6 مليار دولار في العام المالي 2019 - 2020 بزيادة نسبتها 17%.

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية لدى البنك المركزي، عند مستوى 6.53 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

أبوظبي الإسلامي: 6.55 جنيه للشراء – 6.56 جنيه للبيع

المصري الخليجي: 6.52 جنيه للشراء – 6.55 جنيه للبيع

الأهلي الكويتي: 6.54 جنيه للشراء – 6.55 جنيه للبيع

الإسكندرية: 6.51 جنيه للشراء – 6.56 جنيه للبيع

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم بمستهل تعاملات البنك الأهلي المصري، ليتداول مستقرًا عند مستوى 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.



كما استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم في بنك مصر، عند نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

وعن سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، فقد استقر عند مستوى 6.52 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الريال اليوم في شركات الصرافة نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.