وزير الدفاع يدعو المجتمع الدولي إلى دعم اليمن في مواجهة إرهاب النظام الإيراني

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، الأحد، المجتمع الدولي إلى دعم بلاده في مواجهة إرهاب المشروع الإيراني.



جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صفا، والملحق العسكري الفرنسي جنيد جودة.



وناقش الجانبان عدد من القضايا وفي مقدمتها استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمنشئات الحيوية، وفق وكالة الأنباء اليمنية" سبأ".



وتطرق اللقاء إلى ما تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية من استهدف آثم للموانئ والمنشئات النفطية وزعزعة امن الممرات البحرية وطرق التجارة العالمية.



كما تطرق إلى استمرار عمليات التهريب الإيرانية للأسلحة والمخدرات وبكميات كبيرة الى مليشيا الحوثي الإرهابية.



ودعا وزير الدفاع المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدولية ودعم اليمن في مواجهة إرهاب المشروع الإيراني التوسعي المهدد لأمن اليمن والمنطقة والعالم.



ونوه بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة اليمنية في محاربة الإرهاب وملاحقة العناصر الإرهابية في مختلف المناطق المحررة.



وفي وقت سابق اليوم، بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع السفير الأمريكي ستيفان فاجن تداعيات هجمات الحوثيين على الموانئ النفطية، والإجراءات المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لاحتواء تداعياتها.

