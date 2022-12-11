صنعاء.. رابطة حقوقية تطلق نداء عاجلا للعالم لإنقاذ المختطفين ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت رابطة أمهات المختطفين نداءً عاجلاً للعالم وللضمير الإنساني وأنظارهم تتجه إلى مباريات النصف النهائي من كأس العالم وتزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.



جاء ذلك في وقفة احتجاجية نفذتها صباح اليوم الأحد أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء، رفعت خلالها لافتات تطالب بتحقيق العدالة للمختطفين وتقديم مرتكبي الانتهاكات بحقهم للمحاكمة العدالة.



وخاطبت الرابطة، العالم بقولها: "ما أجمل اجتماعكم من جميع بقاع الأرض ونحن نشاهد هذا الاتحاد والتعاون والسلام هذه الأيام لهدف واحد في مونديال كأس العالم الذي وحد الشعوب والقلوب وجميع الأنظار تتجه نحو من سيحقق الهدف ويفوز بالكأس".



وناشدت الأمهات قادة وشعوب العالم أن يزرعوا السلام والوئام أيضاً في قلوب أمهات المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً في اليمن وأن يقفوا معهن صفاً واحداً كما هم الآن لتحقيق هدف واحد وهو إطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً دون قيد وشرط وأن تُجبر قلوبهم وقلوب أمهاتهم من ألم الشوق وطول الفراق إلى فرحة الأحضان وعودة الغائبين واجتماعهم.



وقامت الأمهات بإرسال هذا النداء بكتابة الجهات المؤثرة على ملف أبنائهن وهي:(الأمم المتحدة، جماعة الحوثي، المجلس الرئاسي، المبعوث الأممي، مجلس الأمن) على كرة القدم ثم ركلها نحو يافطة كتب عليها" أطلقوا سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد وشرط" إذ هو أعظم أهدافهن وآمالهن.



يشار إلى أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تختطف الآلاف من المواطنين في سجونها بعضهم مضى على اختطافهم أكثر من 8 سنوات.

