شكرا لبحثكم عن خبر لملس يلتقي اللجنة التحضيرية لمؤتمر الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد لملس، اليوم الأحد، اللجنة التحضيرية لمؤتمر الإعلاميين الجنوبيين بمكتبه بديوان المحافظة بمديرية المعلا.

واستمع لملس من رئاسة اللجنة، إلى شرحٍ وافٍ عن آليات وخطوات العمل والترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، انطلاقا من الفكرة مرورا بسلسلة الإجراءات والنقاشات التي جرت، والاجتماع التأسيسي وانتخاب اللجنة التحضيرية، وعقد اللقاءات التشاورية في محافظات الجنوب، وصولا إلى لقاء اليوم، وخطة عمل المرحلة المستقبلية.

وأكد اللقاء على أهمية مواصلة العمل لعقد اللقاء التشاوري للصحفيين والإعلاميين في العاصمة عدن، وتتويج الجهود بعقد المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، الهادف إلى إيجاد وعاء نقابي للم شمل الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين وتوحيد الصف الإعلامي الجنوبي تحت سقف واحد.