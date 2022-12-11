شكرا لبحثكم عن خبر طوابير لعشرات المرضى امام مستشفى عدن العام بعد إفتتاح العيادات المجانية فيه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن /محمد عبدالواسع

احتشد اليوم عشرات المرضى أمام بوابة الدخول لمستشفى عدن العام بمدينة كريتر بعدن.

ويعد احتشاد المرضى أمام بوابة المستشفى منذ الصباح الباكر بهدف العلاج المجاني الذي يقدم من قبل إدارة المستشفى لكل مريض وذلك بعد افتتاح العيادات المجانية بداخله دون دفع أي مبالغ من المريض حيث يجري عملية التسجيل والفحوصات والعلاج والعمليات أداء تطلب الأمر للمرضى بصورة مجانية 100٪ كما يتم التسجيل والعرض للمرضى بطريقة تسجيل إلكترونية لكل مريض.

ويضم المستشفى جميع التخصصات للعلاج إضافة إلى مركز للقلب تم تشييده بأحدث المواصفات ناهيكم عن تواجد أجهزة حديثة تم رفدها للعيادات بأسلوب تقني متطور عالميا.

وكان مستشفى عدن العام بمديرية صيرة قد توقف لأكثر من 16 عاما لغرض الصيانة والاستحداث لكل اقسامه بدعم وإشراف من المملكة العربية السعودية وتم افتتاحه قبل يومين لإستقبال كافة المرضى من أبناء عدن والزائرين له من المحافظات ويقدم خدماته بصورة مجانية للجميع.