إب..عصابة نهب أراضي تسطو بالقوة على أرضية تابعة للأوقاف

اعتدت عصابة مسلحة تمتهن نهب الأراضي، يقودها نافذ حوثي بمحافظة إب (وسط اليمن)، على أرضية تابعة للأوقاف، في ظل عمليات سطو ونهب تطال أراضي الأوقاف والمواطنين بقوة السلاح في مختلف مديريات المحافظة.



وقال سكان محليون، إن المدعو "ناصر العُمري" المُعيّن من الحوثيين مديراً لمديرية يريم، اعتدى بمعية عشرات المسلحين على موضع (حول بلس) وهي أرضية تتبع الأوقاف في منطقة جوبلة بمديرية الظهار غرب مدينة إب.



وأضاف الأهالي أن المعتدين شرعوا مطلع الأسبوع الفائت، بالاعتداء على الأرضية وبناء استحداثات فيها بحماية أكثر من أربعين مسلح، وسط تباطؤ جهات الضبط القضائي من أمن ونيابة وقضاء في حماية أرض الأوقاف رغم بلاغات الأهالي.



وأشار الأهالي إلى وجود لوبي داخل جهات الأمن والنيابة والقضاء يعمل لصالح جهات نافذة بهدف السطو على أراضي الأوقاف والمواطنين بقوة السلاح، وتحرير وثائق ملكية بذلك.



وحسب الأهالي فإن الأرضية تعرضت لاعتداءات عدة من قبل نافذين منذ العام 2016م، وسبق وأن صدرت أحكام قضائية نهائية قضت حيثياتها وجزمت بملكية الاوقاف للأرض.



وتتعرض أراضي المواطنين وممتلكات الأوقاف في محافظة إب لعمليات سطو ممنهجة من قبل نافذين وقيادات من داخل وخارج المحافظة، وسط تنامي وزيادة الظاهرة خلال الأسابيع والأشهر الماضية.