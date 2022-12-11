معهد أمريكي: الحوثيون يصعدون العنف لابتزاز الحكومة اليمنية من أجل تقاسم واردات النفط

المنامة - ياسر ابراهيم - في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجوما بطائرة بدون طيار على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت اليمنية، وهذا هو الهجوم الثاني الذي يشنونه على هذه المنشأة بالذات والثالث من نوعه على موانئ النفط اليمنية في الشهرين الماضيين.



يأتي التصعيد بعد انتهاء الهدنة اليمنية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، التي رفض الحوثيون تجديدها، لا يزال التهديد بشن مزيد من الهجمات على موانئ النفط والأهداف العسكرية مرتفعًا حيث تختبر الجماعة المتشددة مدى تسامح الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي واستجابتها مع زيادة مطالب الحوثيين.



ووفق تقرير معهد الشرق الأوسط الأمريكي «MEI» - ترجمة "يمن شباب نت"، "استند رفض الحوثيين للهدنة مع الحكومة اليمنية إلى ثلاثة عوامل أساسية، الأول هو عجز المتمردين الحوثيين عن الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق رفع الحصار عن تعز لأن سيطرتهم على المدينة تضغط على خصومهم وتمنحهم نفوذاً متزايداً في أي مفاوضات سلام".



"والثاني هو عدم الاهتمام بعملية السلام نفسها لأن الوضع الراهن يمنح الحوثيين الوصول إلى الموارد اليمنية دون الالتزام باتفاق لتقاسم السلطة يمكن أن يهدد احتكارهم للأراضي الشمالية للبلد الذي مزقته الحرب، والثالث هو الرغبة في العودة إلى العنف بأسرع ما يمكن لأن هذا التكتيك أثبت أنه يمنحهم اليد العليا في المفاوضات في الماضي".



في غضون 48 ساعة من انتهاء الهدنة، حذر المتحدث العسكري للحوثيين عمال النفط السعوديين والإماراتيين وطالبهم بمغادرة البلاد بينما كانت الجماعة المسلحة تستعد لهجومها.



للوفاء بتهديداتهم، فرض الحوثيون حظراً على صادرات النفط من خلال مهاجمة الموانئ اليمنية، كان هذا جزءًا من عملية أوسع للضغط على الحكومة الشرعية لتقاسم الموارد الاستخراجية في المناطق التي لا تسيطر عليها قوات الحوثيين. بحسب التقرير الأمريكي.



كما ذكّر الهجوم دول الخليج، التي أبدت استعدادًا للانخراط في عملية السلام، بأن الحوثيين يمكنهم شن هجمات بطائرات بدون طيار على أهداف معرضة للخطر دون أي خطر متعلق بالانتقام، حيث وفي حين أن غارة الطائرات بدون طيار على الضبة لم تتسبب في أضرار مادية كبيرة للبنية التحتية لمحطة النفط، إلا أنها أجبرت ناقلة النفط على مغادرة الميناء دون استلام شحنة صادراتها النفطية من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.



يطالب الحوثيون الحكومة اليمنية بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك عناصر ميليشياتهم التي تقاتل التحالف، هذا الطلب غير المعقول يردد أصداء سلوك الحوثي في ​​الأمور الأخرى ويعكس وجهة نظره بأن له موارد الدولة.



ومع ذلك، نظرًا لأن معظم النفط المصدر من الموانئ الجنوبية لليمن يتم ضخه من الحقول في الجزء الجنوبي من البلاد، فإن هجمات الحوثيين قد تعيد إشعال المظالم التاريخية بشأن توزيع الموارد، وقد يؤدي ذلك إلى تأجيج المزيد من الصراع بين الشمال والجنوب - لا سيما بالنظر إلى التصور العام الموجود مسبقًا من قبل الجنوبيين بأن مواردهم يتم نهبها بالفعل من قبل النخبة الشمالية.



في الوقت نفسه، يضع الحوثيون أنفسهم فوق المساءلة عن الموارد المالية والطبيعية في المناطق التي يسيطرون عليها، إذ أنهم يجمعون ملايين الدولارات من عائدات ميناء الحديدة على البحر الأحمر، كما احتجزوا ناقلة النفط صافر المتحللة في البحر الأحمر كرهينة ولم يسمحوا لمسؤولي الأمم المتحدة بتفتيشها، كشكل من أشكال الضغط لتعزيز موقفهم التفاوضي، ومؤخرا توصلت الأمم المتحدة إلى اتفاق مع الحوثيين لنقل النفط إلى ناقلة أخرى لتجنب أزمة وشيكة، لكن لا يزال من غير الواضح كيف سيتم حل مشكلة تقاسم الموارد من هذه الناقلة.



يسيطر الحوثيون على موارد تجارية كبيرة في ظل ظروف احتكارية، مما يسمح لهم بتحصيل الإيرادات الوطنية من الأراضي والكهرباء والمياه ومرافق الإنترنت والشركات وشركات الاتصالات الموجودة في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم. يتم تحويل تدفقات الإيرادات هذه لتمويل المجهود الحربي للحوثيين، مما يحرم بقية السكان من الخدمات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم.



نتيجة لذلك، تُجبر المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على الاعتماد على المساعدات الإنسانية لأداء وظائف الدولة العادية. ينبع تركيز الحوثيين على موارد النفط والغاز الطبيعي من الرغبة في تمويل قوتهم وقدراتهم في مساحة تخضع للمراقبة بشكل متزايد، لا سيما في الوقت الذي يتصارع فيه ممولهم الأجنبي التقليدي إيران، مع الاضطرابات الداخلية.

الحوثي يستنكر مخاوف الغرب



أدانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية هجوم الحوثيين الإرهابي الأخير بطائرة مسيرة، وحثت الجماعة المسلحة على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، سخرت قناة المسيرة الإخبارية الحوثية من موقف المجتمع الدولي بالرد قائلة: "الضجيج الذي أحدثته الدول الغربية وسفرائها بعد العملية لن يغير شيئا". وأكد العضو البارز للحوثيين في الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري، أن "التصريحات الغربية حول عمليات [مليشيا الحوثي] تفتقر إلى أي قيمة سياسية"، مضيفًا أن "الزمن الذي يحدد فيه الغرب الخطوط الحمراء في المنطقة والعالم قد ولى منذ فترة طويلة".



لسوء الحظ، تفسر قيادة الحوثيين جهود أي جهة فاعلة أخرى نحو السلام على أنها مؤشر على النفور من المواجهة العسكرية، وهذا الرأي يتعزز بحقيقة أن الحوثيين قادرون مرارًا وتكرارًا على شن هجمات غير مبررة دون التعرض لأية أعمال انتقامية عسكرية أو غير ذلك، وذلك بسبب التزام دولي ساحق تجاه السلام يركز على كبح الإجراءات السعودية في اليمن.



علاوة على ذلك، بينما يلاحظ الحوثيون رد العالم الفاتر إلى حد كبير تجاه إيران لتزويدها روسيا بطائرات بدون طيار مقاتلة في صراعها مع أوكرانيا، تفترض الجماعة اليمنية المتمردة بشكل متزايد أنه لا توجد سياسات أو آليات دولية يمكنها إيقاف أو تقييد استخدامهم لتقنية الطائرات بدون طيار الهجومية.



على هذا النحو، فإن خصوم الحوثيين في وضع غير مؤات - غير قادرين على مواجهة سلوك المسلحين في الحرب اليمنية أو الحد منه أو التأثير عليه - وتمثل الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية فرصة للتصعيد خالية من المخاطر، ويرى الحوثيون في ذلك أحد أعظم إنجازاتهم في مجال الردع.



على سبيل التوضيح، أعاد الحوثيون نشر مقال لمجلة ثقافية يهودية على موقع محطتهم التلفزيونية على الإنترنت، يشرح قيود الحرب التقليدية للرد على الطائرات بدون طيار التي قدمتها إيران للجماعة. فسر الحوثيون العنوان الإيحائي للمقالة، على أنها شهادة أوسع على سلطتهم التي يُزعم أنه لا يمكن ردعها. لقد أصبح محبطًا بشكل متزايد بالنسبة للعديد من اليمنيين أن ميليشيا الحوثي تتمتع بالحرية في فرض إرادتها السياسية والعسكرية على معظم أنحاء البلاد، في حين يفتقر المجتمع الدولي إلى استجابة فعالة.



أشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، إلى آثار هجمات الحوثيين على الاقتصاد اليمني في إحاطته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 24 نوفمبر، ولايزال ممكناً القيام بالكثير للضغط عليهم للتخلي عن مطالبهم المتطرفة.



الأول هو ضمان استخدام الموارد الوطنية اليمنية للتنمية الاقتصادية والاحتياجات الإنسانية بدلاً من تحويلها نحو الحرب، فموارد النفط والغاز ليست سلعة يجب تقسيمها بين النخب السياسية، ويجب توزيع الفوائد المستمدة من هذه الموارد الوطنية القيمة وغيرها بشكل عادل ومنصف بين الشعب اليمني، مع مساءلة الحكومة عن استخدامها وجزء المواطنين من الحديث حول صرفها. يجب عدم السماح للميليشيات بلعب دور في هذه العملية.



ثانيًا، تحتاج الأمم المتحدة إلى ضمان عدم ترك قدرة الحوثيين على شن ضربات مباشرة- سواء بالصواريخ أو الطائرات بدون طيار - دون رادع، هناك حاجة إلى رد حاسم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأن استخدام الحوثيين في الماضي لمثل هذه الأساليب المزعزعة للاستقرار لتعزيز أهدافهم التفاوضية أدى مرارًا وتكرارًا إلى عرقلة عملية السلام.



ما الذي يمكن فعله؟

بالنظر إلى نفور المجتمع الدولي من التدخل العسكري في الصراع اليمني والضغط العام لتحقيق السلام، يعتقد الحوثيون أن استئناف الهجمات يمكن أن يكون بمثابة الوسيلة الأساسية لتنفيذ مطالبهم، بالنسبة للمجتمع الدولي، فإن فهم أنه من غير المرجح أن يتوقف هذا التكتيك سيتطلب صياغة استراتيجية ردع أكثر قوة.



في الوقت نفسه، يجب على صانعي السياسات الانتباه إلى الترابط بين الصراع في اليمن من ناحية والعديد من القضايا الموجودة مسبقًا وكذلك الناشئة من ناحية أخرى، والتي تشمل حملة انفصالية يغديها إهمال الخدمة العامة في الجنوب جنبًا إلى جنب مع التناقضات في المجال الإنساني، حيث أن مساعدة المجتمع الدولي تولي مزيدًا من الاهتمام للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أكثر من بقية اليمن. إن ادعاءات الحوثيين الجريئة بأراض لم يحكموها في الماضي ولا يتمتعون بأي حقوق قانونية أو تاريخية لها يمكن أن تؤجج بسهولة صراعًا وطنيًا متجددًا بين شمال اليمن وجنوبه.



إن السيناريو الذي ترضخ فيه الحكومة اليمنية للضغط لدفع أموال للحوثيين سيمكن الميليشيا من التخلي عن مسؤولياتها على الجبهة الإنسانية وتعزيز التصور بأن الجنوب مهمل، وبالتالي إشعال حرب أهلية جديدة وأكثر حدة في بلد منهكة فعلا ً بسبب ما يقرب من عقد من الصراع والعنف.