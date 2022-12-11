شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر للمرة الثانية.. طفل يمني يتعرض للقنص على يد مسلح حوثي في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت مصادر يمنية، السبت، بتعرض طفل يمني في عامه الثالث عشر، لرصاصة قناص حوثي أصابته بالرأس، في حادث هو الثاني من نوعه الذي يتعرض له الطفل من قبل قناصة ميليشيا الحوثي التي تحاصر المدينة منذ 7 أعوام.

وكان الطفل محمد عمار قد أصيب برصاصة قناص حوثي في ذراعه اليسرى قبل أكثر من عام، حيث تم إسعافه ولكنه عانى منذ الإصابة من آلام مستمرة مع انخفاض درجات الحرارة.

وبعد الحادثة الجديدة، بات الطفل اليمني يعاني من إصابة أكثر خطورة في الرأس أدخلته العناية المركزة في أحد مستشفيات تعز المحاصرة.

وذكر شهود عيان أن الطفل محمد، كان يهم بالعودة إلى منزل أسرته، الكائن بحي "عصيفرة" شمالي مدينة تعز، الجمعة، لكنه تلقى في طريق عودته رصاصة من قبل قناص حوثي أصابته في الرأس.

وأوضح الشهود أن عددا من الأشخاص الذين كانوا قريبين من مكان الحادث سارعوا لإخلائه ونقله للمستشفى، مشيرين إلى أن هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها الطفل للقنص من قبل الحوثيين وفي المنطقة ذاتها.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من أي جهة حول حالة الطفل، الذي ما يزال راقدًا في المستشفى للعلاج، حسب مصادر محلية.

وقُتل وتوفي أكثر من 2720 مدنيا، بينهم 470 طفلًا و225 امرأة و194 مسنًّا، جراء الحصار الحوثي المفروض على تعز منذ 2015 وحتى منتصف العام الجاري، حسب إحصائية لمنظمة "رايتس رادار لحقوق الإنسان".