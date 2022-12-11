بينهم المعلمين.. الحكومة تشكّل لجنة لدراسة صرف مرتبات الموظفين النازحين

المنامة - ياسر ابراهيم - أشادت نقابة المعلمين اليمنيين، بقرار رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية؛ لدراسة صرف رواتب الموظفين النازحين، بينهم المعلمين والتربويين.

وقالت النقابة "إنه تم تشكيل لجنة من كل من: وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والمالية والشؤن القانونية، لدراسة موضوع رواتب الموظفين النازحين ومنهم المعلمين والمعلمات والرفع بالمقترحات اللازمة إلى المجلس لمناقشته واتخاذ ما يلزم وتقديم تقرير إلى المجلس خلال اسبوعين من تاريخ التشكيل".

وأوضحت النقابة أن هذا التوجيه جاء بعد مطالباتها المتكررة، وتتويجا للاحتجاجات والإضرابات، وبعد زيارة وفد النقابة برئاسة نقيب المعلمين بالعاصمة المؤقتة عدن بتسليم مذكرة مطالب بمستحقات المعلمين إلى المسؤلين في مجلس الوزراء، والذين أبدوا تفاعلهم مع تلك المطالب".

وثمنت نقابة المعلمين جهود الحكومة الشرعية ممثلةً برئيس مجلس الوزراء واعضاء المجلس، وجديتهم في التعاطي مع مطالب المعلمين.

ودعت في هذا الصدد، "الحكومة إلى ترجمة النتائج إلى أفعال بصرف الحقوق المتوقفة والمتأخرة على السواء، مع النظر في كل المطالب التي وردت في بيانات النقابة".