شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش اليمني يُسقط قتلى وجرحى بصفوف الحوثي بعد فشل هجوم شمالي الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصعيد حوثي جديد ومحاولات لإحداث اختراق ميداني، تحطمت على صخرة الجيش اليمني، الذي كبد المليشيات خسائر في العتاد والعدة.

وأعلن الجيش اليمني، في ساعة متأخرة من مساء السبت، عن سقوط عدد من القتلى بصفوف الحوثي خلال صده هجومًا بريًا، نفذته المليشيات في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقال الجيش اليمني في بيان، إن عناصر من مليشيات الحوثي هاجمت أحد محاور القتال في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، ما أدى إلى اندلاع معارك "عنيفة".

وبحسب البيان اليمني، فإن مليشيات الحوثي حاولت تحقيق اختراق ميداني بتنفيذ عمليات تسلل للسيطرة على مواقع في جبهة الفاخر شمالي مديرية قعطبة على حدود محافظة إب وسط اليمن، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولات، وأجبرت الحوثيين على التراجع، بعد أن تكبدت عددا من القتلى والجرحى إلى جانب خسائر في العتاد.

وصعدت مليشيات الحوثي من هجماتها البرية مؤخرا؛ فشنت أعنف هجماتها العسكرية على امتداد مسرح العمليات القتالية في مأرب ولحج والضالع وتعز، إلا أنها مُنيت بخسائر "كبيرة" في الأرواح والعتاد.

وكانت مليشيات الحوثي اعترفت مؤخرا بخسارة أكثر من 70 ألف عنصر بينهم 6 آلاف قائد ميداني، خلال المعارك في جبهات القتال، طيلة 8 أعوام من الحرب.