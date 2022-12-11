عدن.. عميد كلية المجتمع يرفض قرار إقالته ويهدد باستخدام القوة

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل العميد السابق لكلية المجتمع بالعاصمة المؤقتة عدن، فضل العلقمي الصبيحي، تمسكه بمنصبه؛ رغم مرور ثلاثة أسابيع على صدور قرار وزاري قضى بتغييره.

وقالت مصادر عاملة في وزارة التعليم العالي لـ"يمن شباب نت"، إن وساطات سعى لها محافظ لحج، ونائب وزير التعليم العالي المنتميان لقبائل الصبيحة؛ لإلغاء قرار تغيير العلقمي المنتمي لنفس قبيلتهما.

وأكدت المصادر، أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي، رفض التراجع عن قراره؛ الذي جاء عقب تزايد الشكاوى المرفوعة ضد العلقمي، والتي تطورت إلى وقفات احتجاجية نفذها أساتذة وموظفو الكلية طوال الفترة السابقة.

وأشارت المصادر إلى أن العلقمي هدد حال فرض المعين بدلا عنه مكانه بالقوة باللجوء إلى استخدام القوة والاستعانة بمجاميع من قبيلة الصبيحة.