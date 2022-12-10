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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استبق أغنى رجل في العالم الملياردير "إيلون ماسك"، الاجتماع المرتقب لـ "المركزي" الأمريكي، محذرا من خطورة رفع معدلات الفائدة مجددًا.

تحذير عاجل من إيلون ماسك لـ "الفيدرالي" الأمريكي.. ما القصة؟

ومن المقرر قد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي لعام 2022 يومي 13 و14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال مالك تويتر، إن رفع معدلات الفائدة مجددًا من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيدفع الاقتصاد لركود حاد.

وذكر "ماسك" في تغريدة عبر "تويتر": "إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة مجددًا، فإن الركود سيكون كبيرًا".

ورفع الفيدرالي معدلات الفائدة 6 مرات منذ بداية العام الجاري إلى نطاق 3.75% و4% مقارنة بمستوى قرب الصفر في مارس/آذار الماضي.

وكان "ماسك" الذي يدير شركات "تسلا" و"تويتر" و"سبيس إكس" قد طالب في نهاية الشهر الماضي الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة في أقرب وقت ممكن، محذرًا من تصاعد مخاطر الركود الاقتصادي الحاد.

ومن المقرر أن يخيّب "الاحتياطي الفيدرالي" آمال "وول ستريت" بالإبقاء على أسعار الفائدة عند ذروتها طوال عام 2023، محطمًا الآمال التي أخذتها الأسواق في الحُسبان لخفض الفائدة في النصف الثاني مما يجعل الركود محتملًا للغاية.

كانت هذه توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرج" آراءهم قبل اتخاذ القرار، والتوقعات التي من المقرر أن تصدر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء المقب.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن صانعي السياسة النقدية سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

هدد الفرنسي برنار أرنو رئيس مجموعة "إل في إم إتش" LVMH الفاخرة وعائلته الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالنزول عن عرش أثرياء العالم.

واحتل الفرنسي برنار أرنو الرئيس التنفيذي لمجموعة "إل في إم إتش" LVMH الفاخرة وعائلته مرتبة الصدارة لفترة وجيزة الأربعاء في تصنيف فوربس لأكبر الثروات في العالم مع 185 مليار دولار، متقدما على الأمريكي إيلون ماسك رئيس شركات تسلا وسبايس اكس وتويتر.

كان رجل الأعمال الفرنسي البالغ من العمر 73 عامًا وعائلته لفترة وجيزة في صدارة الترتيب الذي نشر عبر الإنترنت بسبب تراجع ثروة ماسك ويعود ذلك للانخفاض الحاد في أسهم تسلا الأربعاء في بورصة نيويورك.

واحتل برنار أرنو المركز الأول في هذا الترتيب لبضع ساعات في مايو/ أيار 2021.

وارتفعت ثروة الملياردير الفرنسي مؤخرًا بفضل تحسن نتائج LVMH، الشركة العالمية للمنتجات الفاخرة والتي وصل صافي أرباحها إلى 12 مليار يورو في عام 2021.

تعاني شركة تويتر منذ بداية العام من تسجيل متواصل للخسائر، حيث سجلت الشركة خسائر مفاجئة في الربع الثاني من عام 2022 الجاري بنحو 270 مليون دولار، رغم ارتفاع عائدات الإعلانات بنسبة 2% فقط إلى 1.08 مليار دولار بما يقل عن توقعات وول ستريت البالغة 1.22 مليار دولار.

وقالت تويتر، إن صافي خسارتها بلغ 270 مليون دولار أو 35 سنتا للسهم، مقابل أرباح بقيمة 65.6 مليون دولار أو 8 سنتات للسهم قبل عام.

إيلون ماسك حاول الإفلات أكثر من مرة من صفقة تويتر وكان يبرر مواقفه بأن الشركة غير شفافة في الإعلان عن حجم الحسابات المزيفة لديها، بينما أصرت إدارة تويتر حينذاك على إتمام صفقة شراء ماسك لـ "العصفور الأزرق" مقابل 44 مليار دولار، أو يدفع المليار دولار شرطًا جزائيًا المتفق عليه عند تقديم عرض الشراء في البداية.

ما لم يلتفت له ماسك في البداية عندما تقدم بعرض الشراء، هو أن تويتر تحقق خسائر منذ عام ونصف تقريبًا وأن الشركة لم تحقق أية عائدات قياسية منذ تأسيسها، بل وترتفع نفقاتها مقابل إيراداتها بشكل كبير، ففي عام 2021 كانت إيرادات تويتر 5 مليارات دولار، فيما تخطت النفقات هذا الرقم بكثير.

واليوم تويتر مستدينة بنحو 2.5 مليار دولار عبارة عن قروض إضافية حصل عليها ماسك من بنوك دولية، لإعادة هيكلة وتشغيل "العصفور الأزرق" المتمرد، كما وعد ماسك أن يحقق تويتر نحو 26.4 مليار دولار في 2028، وسيستخدمة 931 مليون مستخدم، مقابل 2 مليون مستخدم فقط الآن.