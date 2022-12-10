شاهد: المشهورة السعودية الصاعدة مودل آش عارية تماما بفيديو ساخن في حوض الإستحمام

فنون - سعد محمود - أشعلت عارضة الأزياء السعودية ، مودل آش، موجة جدل واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بمجموعة مقاطع فيديو وصور حديثة وجريئة لها.

ونشرت الناشطة مودل آش تلك المقاطع والصور، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستغرام".

وأطلت النجمة السعودية في إحدى الصور عارية تماما في حوض الاستحمام في منزلها.

كما ظهرت الشابة السعودية، في احد مقطع الفيديو، تستعرض صدرها ومفاتنها بدون حمالة الصدر، فيما ظهرت في مقطع آخر تستعرض جسدها وسط إحدى الشوارع في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعيش فيها منذ استكمال دراستها هنالك قبل نحو ثلاث سنوات.

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وأرتدت مودل آش، في مقاطع الفيديو والصور ملابس جريئة جدا، مفتوحا من منطقتي الصدر والبطن بالكامل، مما كشف مفاتها أمام الجمهور.



والأكثر إثارة في الأمر، أن الشابة السعودية أطلت بدون ملابس داخلية، ذلك ما وثقه الفيديو، حين اقترابها من شاشة الكاميرا وهي تتتراقص وتعرض مؤخرتها وجسمها بالكامل.

ومؤخرا صدمت الناشطة السعودية، مودل آش ، رواد مواقع السوشيال ميديا في المملكة، بعدما ظهرت بوضعية خادشة للحياء، في صور نشرتها عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وأطلت مودل آش، تستعرض مؤخرتها من على مقربة من الكاميرا، بطريقة جنسية فاضحة، وهي جالسة بطرف مقعد صغير.

وارتدت الشابة السعودية لهذه الإطلالة، حمالة صدر، وفي الاسفل بجامة ضيقة جدا بلون وردي، أبرزت تضاريس جسدها وكأنها عارية تماما.

مؤخرة مودل آش، التي بدت على مقربة من أنظار المتابعين، حد الالتصاق بها، تناولها معظم المتابعون في منشورات وعناوين، على حساباتهم ارفقوها بصورها الحديثة، بعدما قامت بإغلاق خاصية التعليقات عليها.

وعبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية، عن صدمتهم بظهور مواطنتهم بهذه الطريقة، التي وصفوها بالجنسية والفاضحة.

كما لم تخل بعض التعليقات من التغزل والتحرش بمودل آش، والتعبير عن الإعجاب بجمالها وجسدها الممتلئ بالرقة والانوثة.

وكانت عارضة الأزياء السعودية المعروفة بـ ​"مودل آش" قد شاركت في وقت سابق، متابعيها​ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بصور جريئة للغاية.

وظهرت مودل آش في أحدى تلك الصور الحديثة، وهي ترتدي قميصا قصيرا جدا باللون الزهري، وقد سقط من على كتفيها.

كما تعمدت أن تظهر بدون أن ترتدي بنطال وحافية القدمين، لتزيد من سخونة جو متابعيها.

وفي الصورة الثانية أطلت الشابة السعودية، وهي ترتدي فستانا ضيقا جدًا باللون الاسود ، يكشف معظم نصفها الأعلى، وهي في وضعية جنسية مثيرة للغاية.

وتعرضت عارضة الأزياء مودل آش، لانتقادات حادة من قبل رواد بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بسبب جرأة هذه الإطلالات.

متابعون آخرون، من جهتهم تداولوا الصور وعلقوا عليها بعبارات وكلمات غزل وتحرش، بعدما أغلقت الشابة السعودية خاصية التعليقات عليها.

مودل آش إعتادت على نشر مقاطع فيديو وصور جريئة، مما يعرضها إلى انتقادات شديدة من قبل معظم رواد السوشيال ميديا في السعودية.

والفتاة الملقبة بـ Ash اسمها الحقيقي أشجان حمود، وهي من أب وأم سعوديين، غادرت المملكة لتكمل دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد إكمال الدراسة تمردت على أسرتها وظلت في الخارج.