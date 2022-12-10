"ترسيخ للفوضى".. موظفو "التعليم العالي" ينددون باقتحام مقر الوزارة في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أدان منتسبو وموظفو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، جريمة اقتحام مبنى ديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، من قبل مجاميع مسلحة وعناصر خارجة على النظام والقانون.

ونظم موظفو الوزارة وقفة إحتجاجية أمام مبنى الوزارة تنديدا بالتحريض الذي طالهم وقالو في بيان "أن اقتحام الوزارة من قبل العناصر المسلحة، جاءت بعد حملة تشويه وتحريض واسعة طالت الوزارة ومنتسبيها".

واعتبر منتسبو الوزارة، اقتحام حرم مؤسسة من مؤسسات الدولة، والاعتداء على صرح حكومي وترويع الموظفات والموظفين، من الانتهاكات الجسيمة والصارخة التي ستؤدي إلى تعطيل إحدى أهم مؤسسات الدولة.

وجدد البيان، أن هذا الاقتحام للوزارة يمثل فعل شنيع، وترسيخ للفوضى على حساب النظام والقانون، بما يساعد على تقويض صورة الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد منتسبو الوزارة أن جريمة الاقتحام، والاعتداء على بعض الموظفين وقت أداء مهامهم الرسمية، واتخاذ السلاح والبلطجة والعنجهية وسائل لممارسة الضغط والابتزاز، كلها جرائم ينبغي أن لا تمر بصمت ودون حساب وعقاب.

وطالبوا قيادة الدولة ممثلة برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، والنائب العام، بحماية حرمات مؤسسات الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل عاجل، بما يحفظ هيبة الدولة ويعيد الاعتبار إلى مؤسساتها.