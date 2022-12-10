شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صفعة إلى إخوان اليمن.. "حرس الحدود" يرفض "تمرد الجوف" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجهت قوات حرس الحدود في اليمن، الجمعة، صفعة مدوية للإخوان بعد رفضها تمرد التنظيم الإرهابي على الشرعية في محافظة الجوف، شمالي شرقي البلاد.

واعتبرت قيادة ألوية حرس الحدود في محافظة الجوف في بيان وقع عليه نحو 15 ضابطا في الجيش اليمني تمرد الإخوان على قرارات مجلس القيادة الرئاسي خطوة تعرقل تحرير المحافظة الحدودية مع السعودية.

وفجر الإخوان في المناطق المحررة في الجوف تمردا عسكريا استهدف رفض قرارات مجلس القيادة الرئاسي القاضي بتغيير محافظ الجوف السابق أمين العكيمي وتعيين اللواء حسين العجي العواضي محافظا للمحافظة.

وعمد الإخوان إلى حشد القبائل وحشد مليشياتهم المسلحة على مدى 60 يوما معلنين التمرد الوضح لا سيما بعد رفض الإخواني العكيمي تسليم إدارة شؤون المحافظة للقيادة الشرعية الجديدة.

وفي موقف هو الأول المؤيد لقرارات الشرعية، أكدت قوات ألوية حرس الحدود والوحدات الأمنية والعسكرية بمحافظة الجوف وقوفها الكامل مع محافظ الجوف اللواء حسين العجي العواضي المعين خلفا للإخواني أمين العكيمي.

ودعا البيان "الجميع إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة مشروع إيران التوسعي في المنطقة عبر أذيالهم الحوثيين، مشددة على نبذ الخلافات والمصالح الضيقة التي لا تخدم الوطن ولا أبناء المحافظة".

وأكدت القوات الوقوف صفا واحدا خلف قيادة الشرعية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن وتأيد كافة القرارات الصادرة عنه.

كما أكدت الوقوف الكامل مع قيادة التحالف العربي المساند للشرعية بقيادة السعودية والإمارات، وأبدت القوات المرابطة في الحدود اليمنية - السعودية استعدادها لخوض معركة تحرير الجوف تحت قيادة محافظ المحافظة اللواء حسين العجي العواضي وتحرير كل تراب الوطن من مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وأعرب البيان عن الاستنكار الشديد لما يقوم به الإخوان من التمرد على القرارات الجمهورية، داعية كافة منتسبي محور الجوف ضباطا وصف ضباط وجنود وأحرار المقاومة الشعبية للاصطفاف خلف قيادة الشرعية لاستئصال المشروع الإيراني وإبقاء مؤسستنا الوطنية على عهدها في الدفاع عن البلد وحماية الجمهورية من المشاريع الضيقة.

وفي وقت سابق، الخميس، أعلن محافظ الجوف اليمنية، أن حزب الإصلاح الإخواني يواصل التمرد على الشرعية ويرفض تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين قيادة جديدة للمحافظة.

وقال محافظ الجوف اللواء حسين العجي العواضي في بيان إن الإدارة الإخوانية السابقة للمحافظة ترفض التعاطي مع اللجنة المشكلة من وزارة الإدارة المحلية للاستلام والتسليم رغم مرور نحو 60 يوما على صدور قرار تعيينه محافظا لمحافظة الجوف بدلا عن الإخواني أمين العكيمي.

وكان مجلس القيادة الرئاسي أصدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قرارا أطاح بقيادات الإخوان في الجوف بعد تخاذلها وتسليم مناطق شاسعة للحوثيين، وعين بدلا عنها المحافظ حسين العواضي الذي شارك مع القيادات العسكرية في تحرير المحافظة من الحوثي.