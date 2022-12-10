منشأها في "إيران".. أبين: الأمن يضبط كميات من الحشيش ومادة الشبو المخدرة

المنامة - ياسر ابراهيم - ضبطت إدارة أمن محافظة أبين، جنوبي البلاد، كميات من مخدر الحشيش ومادة الشبو؛ بعد العثور عليها ملقاة على امتداد ساحل مديرية زنجبار، عاصمة المحافظة، وصولا إلى منطقة الشيخ سالم بمحاذاة مديرية شقرة.

ووفق البلاغ الصحفي الذي نشرته إدارة الأمن وتابعه "يمن شباب نت"، فإن المخدرات المعثور عليها يُعتقد أن مصدرها سفينة تهريب غرقت في البحر؛ ليجرف تلك الكميات إلى الساحل وهي مغلفة بإحكام ولم تتلف.

وأضاف البلاغ، أنه وبعد معاينة الكميات المضبوطة تبين أن منشأها دولة ايران.

وكانت إدارة الأمن قد بدأت تنفيذ حملة أمنية للتأكد من ضبط كل الكميات الواصلة إلى الساحل؛ حتى لا تقع بأيدي المواطنين وضعفاء النفوس.

يشار إلى أن سواحل محافظة أبين تعد إحدى منافذ دخول المخدرات إلى البلاد؛ نتيجة غياب الإمكانيات لدى إدارة أمن المحافظة، فضلا عن غياب باقي التشكيلات الأمنية اللازم وجودها لهذه المهمة وفي مقدمتها قوات خفر السواحل.