بسبب نفاذ الديزل.. مؤسسة الكهرباء بعدن تحذر مجدداً من توقف محطات التوليد 

المنامة - ياسر ابراهيم - تجاوزت ساعات انقطاع خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الجمعة، الأربع ساعات، مقابل ساعتين من التشغيل؛ بعد توقف جميع محطات توليد الكهرباء العاملة بوقود الديزل.

وقالت مصادر عاملة في مؤسسة الكهرباء بعدن لـ"يمن شباب نت"، إن آخر كمية من وقود الديزل انتهت صباح اليوم، وتوقفت جميع محطات توليد الطاقة المشغلة بالديزل، في حين بقيت محطة الحسوة والمنصورة العاملتين بالمازوت.

وأوضحت المصادر، أن المؤسسة أبلغت الحكومة، ومنها إلى مجلس القيادة الرئاسي بخصوص وضع الخدمة جراء نفاد الوقود لكن دون تحريك أي ساكن.



وعزت وزارة الكهرباء، عجز الحكومة عن إيصال امدادات الوقود الخاص بمحطة الرئيس العاملة بالوقود الخام إلى تهديدات مليشيا الحوثيين الإرهابية على الموانئ في المحافظات المحررة.

وقالت المصادر، إن الوقود الخام يشحن من ميناء النشيمة بمحافظة شبوة ومنه إلى ميناء عدن، وأن التهديدات الحوثية قد تغرق مدينة عدن في الظلام.