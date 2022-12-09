قائد عسكري جنوبي يفقد اثنين من اطفاله في مسبح شقته بالقاهرة

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفى اثنين اطفال قيادي يمني بارز اثر غرقهم بمنزلهم في القاهرة. وافادت مصادر بغرق الطفل وليد نجل القائد عبدالعزيز العقربي وأبنة صهره الطفلة أروى في مسبح بشقتهم في مصر. وحاولت الاسرة انقاذهم الا انهم توفوا متاثرين بغرقهم يوم الخميس. من/ناصر الكازمي

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