شكرا لبحثكم عن خبر لماذا يسافر الرئيس العليمي بشكل مستمر .. الاجابة صادمة من مصدر رئاسي ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر رئاسية عن سبب مغادرة الرئيس العليمي المتكررة من عدن. وقالت مصادر:العليمي يغادر عدن بسبب المبالغ الطائلة التي تصرف له(بدلات سفر) وكان اخرها سفره الى امريكا حيث تحصل على قرابة ٢٠٠ الف دولار. واختتمت:بدلات السفر للرئيس مرتفعة جدا وهي سبب مغادرته المتكررة صوب الخارج.

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