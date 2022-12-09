الأمم المتحدة: الألغام تسبّبت في سقوط 159 ضحية بمدينة الحديدة خلال ستة أشهر

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة تسببت في سقوط حوالي 159 ضحية في مدينة يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن في الأشهر الستة الماضية.

ويقبع اليمن في قبضة حرب أهلية دموية حرضت المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران ضد التحالف الذي تقوده السعودية ويدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وقالت إيلين كوهين، مديرة وكالة مكافحة الألغام التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 50٪ من الضحايا في مدينة الحديدة الساحلية هم من النساء والأطفال، ودعت إلى تسريع إزالة الألغام في جميع أنحاء اليمن. ولم تكشف الأمم المتحدة عن عدد الحوادث التي أدت إلى مقتل ال159 شخصًا.

يشير الرقم إلى الإصابات الناجمة عن الألغام الأرضية و "المتفجرات من مخلفات الحرب" ،وهو مصطلح يشمل القذائف والقنابل اليدوية وغيرها من الأجهزة المميتة التي خلفها النزاع.

تم زرع الألغام الأرضية في جميع أنحاء اليمن منذ الستينيات. ومع ذلك، كان هناك ارتفاع في استخدام المتفجرات منذ بدء الحرب حيث الأهلية في عام 2014. استخدم المتمردون الحوثيون الألغام الأرضية على نطاق واسع.

وفقًا لمشروع بيانات الأحداث ومواقع النزاع المسلح ومقره الولايات المتحدة ، قتلت الألغام الأرضية الحوثية ما لا يقل عن 122 شخصًا بين عامي 2016 و 2018.

وقال المركز في تقرير عام 2018: "نظرًا لصعوبة الحصول على تقديرات دقيقة ، فمن المرجح أن تشكل هذه الأرقام جزءًا بسيطًا من جميع تفجيرات الألغام التي شملت مدنيين في اليمن".

وانسحبت القوات المدعومة من السعودية من ميناء الحديدة في عام 2021. وتعد هذه المدينة الإستراتيجية التي يسيطر عليها الحوثيون واحدة من أكثر المدن الملغومة بكثافة في اليمن.

ويوم الثلاثاء ، تعرض موكب تابع للأمم المتحدة كان يقل كوهين ، مديرة وكالة مكافحة الألغام التابعة للأمم المتحدة، لألغام أرضية في الضواحي الشمالية للحديدة. ولم يصب احد في الحادث.

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https://news.yahoo.com/un-mines-helped-cause-