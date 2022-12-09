شبوة.. مليشيا الانتقالي تقتحم كلية النفط وتختطف طالبين بدوافع مناطقية

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت قوة عسكرية تتبع مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، اليوم الخميس، طالبين اثنين، بعد اقتحام حرم كلية النفط والمعادن بمدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، شرقي البلاد.

وقالت مصادر مطلعة لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الانتقالي اقتحمت قاعات الكلية، وقامت باختطاف الطالبين "حسين المنصوب، وعبدالواسع الحميدي"، وهما من أبناء المحافظات الشمالية.

وحسب المصادر، فقد تم اختطاف الطالبين واقتيادهما إلى جهة مجهولة، على مرأى من الأساتذة والطلاب في الكلية الذين تعرضوا للتهديد حال تدخلوا للحيلولة دون اختطاف الطالبين.

وتأتي هذه الواقعة ضمن عشرات قضايا الانتهاكات والقتل والنهب التي تشهدها محافظة شبوة منذ أغسطس الماضي عقب سيطرة مليشيا المجلس الانتقالي وإخراج القوات الحكومية من المحافظة.