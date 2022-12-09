بعد استيلاء نجله الأكبر عليها.. رجل الأعمال "الشيباني" يعلن استعادة شركاته في تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن رجل الأعمال اليمني الحاج أحمد عبدالله الشيباني، المالك والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات أحمد عبدالله الشيباني، اليوم الخميس، استعادة عدد من شركاته في مدينة تعز، بعد الاستيلاء عليها من قبل نجله الأكبر.

وكان الشيباني قد شكا في مقطع فيديو الأسبوع الماضي، من استيلاء نجله الأكبر "أبو بكر" على أملاكه، أثناء خضوعه للعلاج في الخارج.

وأكد الشيباني في بيان رسمي نشرته الشركة، أن اللجنة المُكلفة من محافظ تعز نبيل شمسان، وتحت إشراف عضو مجلس النواب عبد الكريم شيبان، قامت بدورها والنزول إلى منطقة الحصب، وتمّ استلام شركة مجمع الصناعات الغذائية، وشركة الفردوس لتعبئة عصير الفواكه والأشربة المحدودة، ومؤسسة أمان للأغذية، ومبنى الإدارة العامة للشركة، رغم وجود مسلحين لمحاولة زعزعة الاستقرار والأمن في المنشآت.

وأعرب عن امتنانه لجميع المذكورين، وفي مقدمتهم عضو مجلس النواب عبدالكريم شيبان الذي تم توكيله رسميا ليقوم مقامه في استعادة حقوقه التي حاول ابنه الذي وصفه بـ"العاق" أبو بكر الاستيلاء عليها.

وأكد الشيباني أن عضو البرلمان عبد الكريم شيبان وقف بكل امانة واخلاص الى جانبه ودعمه ونصر الحق على الباطل من اجل استعادة المصانع والشركات التي استولي عليه نجله بغير سند شرعي ولا قانوني.

وتوجه الشيباني بالشكر لكل الشرفاء المخلصين اصحاب القيم والمبادئ في محافظة تعز الحبيبة، الذين وقفوا الى جانبه وفي مقدمتهم محافظ المحافظة، ووكيل أول المحافظة، ورئيس نيابة المحافظة، واركان حرب المحور، ومدير عام شرطة تعز، وقائد الشرطة العسكرية، ومدراء مكاتب الصناعة والتجارة، والشؤون الاجتماعية، والغرفة التجارية والصناعية، ونائب مدير عام الصناعة، والمشائخ والأعيان في المحافظة، ومدراء عموم المكاتب والمؤسسات الحكومية في المحافظة.

وكرر رجل الأعمال الشيباني شكره لمحافظ تعز نبيل شمسان، على تجاوبه السريع بالوقوف الى جانبه، وتوجيهاته بتشكل لجنة من قبل مدير عام مكتب الصناعة والتجارة ومدير عام مكتب العمل والغرفة التجارية وذلك بغرض الإشراف رسميا على استلام الشركات بهدوء حتى تتمكن من ممارسة نشاطها بدون اي عوائق او مشكلات.

يشار إلى أن رجل الأعمال "أحمد عبدالله الشيباني"، كان قد نشر مقطع فيديو أوضح أنه قام برحلة علاجية إلى الأردن وكلّف نجله الأكبر "أبو بكر" لإدارة أعماله نيابة عنه أثناء سفره، غير أنه قام بالاستيلاء على كل شركاته وممتلكاته مستغلاً مرضه.



وقال الشيباني، إن نجله نهب مايمكن نهبه من أموال وممتلكات وأعلن للناس وفاتي، داعيًا الجهات المعنية ومن سماهم الرجال الصادقين والمخلصين إلى مساعدته لاسترجاع أملاكه ومصانعه في اليمن.



جدير بالذكر أن مجموعة أحمد عبد الله الشيباني، إحدى أكبر وأقدم المجموعات التجارية في اليمن وتنشط في عدة مجالات غذائية وصناعية ولها شركات ومصانع في اليمن وخارجها.