شكرا لبحثكم عن خبر البعوة يعلق وزارة التعليم العالي باسم الشعب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عبدالجبار الجريري
أعلن القيادي في المقاومة الجنوبية أبو همام اليافعي إغلاق مقر وزارة التعليم العالي في عدن بسبب فساد المنح التي تم الكشف عنها مؤخرًا وثبت تورط مسؤولين كبار في الدولة فيها.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أقيمت صباح اليوم أمام مقر الوزارة.
وطالب اليافعي بضرورة إقالة ومحاسبة وزير التعليم العالي وكل المسؤولين المتورطين بفضيحة فساد المنح الدراسية.
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