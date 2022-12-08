شكرا لبحثكم عن خبر العليمي يجتمع باللجنة العسكرية والأمنية برئاسة هيثم قاسم طاهر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، باللجنة الامنية والعسكرية برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر.

وسلمت اللجنة خلال الاجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقريرها النهائي، وخطة النزول الميداني، كما استمع فخامة الرئيس الى شرح موجز حول الدعم المطلوب لاستكمال عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بجهود اللجنة في انجاز المهام الموكلة لها بموجب اعلان نقل السلطة والقوانين واللوائح العسكرية ذات الصلة.

وينص اعلان نقل السلطة على تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتهيئة كافة الظروف، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومدير مكتب القائد الاعلى اللواء الركن احمد العقيلي.