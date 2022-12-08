شكرا لبحثكم عن خبر ابو همام: الرئيس عيدروس الزبيدي تحت الإقامة الجبرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - عبدالجبار الجريري

أكد القيادي في المقاومة الجنوبية أبو همام اليافعي أن عضو مجلس القيادة الرئاسي - رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي يخضع للإقامة الجبرية في المنفى رغم التنازلات الكثيرة التي قدمها على حد قوله.

وقال اليافعي خلال وقفة احتجاجية صباح اليوم، أمام بوابة وزارة التعليم العالي في عدن، أن عبدربه منصور هادي قدم كذلك تنازلات كثيرة للتحالف من أجل وطنه ومع ذلك تمت الإطاحة به.

وحمل اليافعي التحالف المسؤولية الأولى عن سياسة تجويع الشعب ومحاولة تركيعهم، متهما التحالف بالوقوف وراء تعيين رشاد العليمي رئيسا للمجلس الرئاسي.

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صحيفة 17 يوليو الاخبارية