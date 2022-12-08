شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. محلات الصرافة تهين المواطنين في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال الصحافي عبدالرحمن أنيس إن المئات من الاسر المحترمة يجبرون على التجمع بشكل مهين ومذل امام محلات الصرافة، التي رغم استلامها عمولة كاملة للصرف لم تقم باي معالجات تمكن المستفيدين من استلام مساعداتهم دون هذا الذل.
وأضاف في منشور له على الفيسبوك :"العيب على المنظمة الدولية التي تنفذ هذا المشروع، فلولا تفاهة القائمين عليها وبلادة افكار الموظفين المنفذين لما اهينت الاسر العدنية بهذا الشكل، هناك الف حل وحل للصرف بدون هذه البهدلة."
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