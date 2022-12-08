شكرا لبحثكم عن خبر رسميا.. الجوف ترفض قرارات مجلس القيادة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بمسلحين يعترضون وصولنا الى مبنى السلطة المحلية، عدت ومعي مجاميع مقاتلة

كان رأي وموقف الإخوة المشايخ المذكورين وفي مقدمتهم رئيس فرع حزب الاصلاح حينها عبد الحميد عامر ، أن نعود إلى مأرب لأن وصولنا إلى الحزم يستفز الحوثي لفتح معركة وهم مشغولين بمعركة اليتمة. وعدنا دون اعلان او اعلام، حرصا على وحدة الصف ومعنويات المقاومة.

وبعدها بأيام سقطت اليتمة وتلتها الحزم ولبنات وتطلب تحريرها نهاية العام ذاته الكثير من الجهود والتضحيات.

ومع معركة تحرير عاصمة المحافظة بدأتُ ممارسة مهامي من الحزم في ظروف يعلمها الجميع. لم ادخر جهد ولم اتوقف عند حدود الامكانيات، وشاركنا في معارك تحرير المحافظة وقدمنا التضحيات بما فيها الدماء الزكية، واستمر رفاقنا يصوبون السهام علينا وينصبون العوائق أمامنا لغايات ومصالح ضيقة وفي حينه فندت ذلك امام وسائل الإعلام وغادرت المحافظة.

ومرة أخرى سقطت الحزم وجميع مديريات المحافظة بيد مليشيات الحوثي ولا تزال تحت سيطرتها وباتت اليوم خطرا يحدق بمأرب التي سالت على ثغورها أنهارا من دماء أحرار الوطن.

الخلاف اليوم يعيق تحرير الجوف ويمكن الحوثي من ترسيخ نفوذه في المحافظة ومواصلة مشروعه في الاستيلاء على أراضي أبناء قبيلة دهم وتوطين مواليه من مناطق أخرى واثارة الصراعات بين القبائل

وهنا ادعو الاخوة في قيادة حزب الإصلاح وكلي ثقة انهم حريصون على التوافق الوطني وانفاذ قرارات الشرعية ان يكون لهم موقف مما يجري في الجوف.

كما أدعو الأخ اللواء سلطان العرادة من موقعه في مجلس القيادة الرئاسي وباعتبار التمرد يتم على ارض مأرب وهي تحت إدارته، الى اتخاذ اللازم لانهاء هذا التمرد على قرارات الشرعية

أحيي ابطال الجيش في مواقع العزة والكرامة بمحافظة الجوف وزملائهم في مختلف مواقع الشرف، المخلصين للوطن الولاء والانتماء بعيدا عن الولاءات الحزبية وغيرها من الولاءات الضيقة

سنخوض معركتنا لتحرير الوطن من مليشيات الحوثي التي لا تؤمن بالسلام ولا تسمع دعواته وبإذن الله سننتصر بكم ايها الابطال احفاد التبابعة أقيال وورثة حضارات معين وسبأ وكافة احرار اليمن برعاية قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وبدعم صادق من اشقائنا في التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة

وسنقدم كل غال ونفيس في سبيل الجمهورية وبناء الدولة وسيادة القانون