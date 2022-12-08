حضرموت.. السلطات القضائية تُبّرأ صحفيين من التهم المنسوبة لهما

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت شعبة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة بحضرموت (شرقي اليمن) حكماً بتأييد قرار المحكمة الابتدائية الجزائية ببراءة الصحفي "عبدالله عوض بكير"، من جميع التهم والافتراءات الباطلة المنسوبة إليه.



كما أصدرت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، حكمها ببراءة الصحفية "هالة باضاوي".



يُشار إلى أن الصحفيين المذكورين اعتقلا إبّان فترة حكم المحافظ السابق "فرج البُحسني" المُتهم من قبل نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية ودولية بعدائه للصحافة والصحفيين في المحافظة.



وشهدت فترة إدارة البُحسني للمحافظة تراجعاً مخيفا لحرية الصحافة وسُجلت حالات اعتقالات تعسفية لعدد من الصحفيين والناشطين فيما تعرض آخرين للتهديد اضطروا على إثرها إلى مغادرة المحافظة حفاظاً على سلامتهم.

