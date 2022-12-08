بالتزامن مع زيارة محمد علي الحوثي.. مقتل مُسن وشاب دهساً بأطقم حوثية في حادثتين منفصلتين بمدينة إب

قُتل مسن سبعيني وشاب، إثر تعرضهما لعمليتي دهس بأطقم حوثية في حادثتين منفصلتين بمدينة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن المُسن (عبدالله حيدر) أحد سكان منطقة أكمة الصعفاني، تعرض لدهس طقم عسكري تابع لمليشيا الحوثي أثناء مروره على متن دراجة نارية في الدائري الغربي، أودى بحياته على الفور.



وأوضحت المصادر أن الطقم العسكري كان يسير بسرعة جنونية بالرغم من ازدحام الشارع بالسيارات وبالمارة.



وفي حادثة أخرى قُتل الشاب "فهمي المليكي" من أبناء مديرية العدين، إثر تعرضه لعملية دهس مماثلة من قبل سائق دورية عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي وسط مدينة إب.



وتزامنت الحادثتان مع انتشار واسع لأطقم المليشيا الحوثية في شوارع المدينة بالتزامن مع زيارة القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي لمركز المحافظة.



وخلال السنوات الأخيرة، سقط العشرات من المدنيين بين قتيل ومصاب إثر تعرضهم لحوادث دهس من قبل أطقم المليشيا في مختلف مديريات المحافظة.

