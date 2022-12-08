فارّ منذ 3 سنوات.. شرطة تعز تعلن ضبط مطلوب أمني بقضية قتل

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بتعز، يوم الأربعاء، ضبط متهمًا بقضية قتل وقعت قبل ثلاث سنوات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال مركز الإعلام الأمني لشرطة تعز، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مطلوبا أمنيا بقضية قتل في مديرية المظفر.

وأضاف بأنه تم إلقاء القبض على (م.م.أ) المتهم بقتل أحد المواطنين في مديرية التعزية في العام 2019 مشيرا إلى أن المتهم ظل فارًا من وجه العدالة منذ ارتكابه للجريمة.

ولفت إلى أنه تم إيداع المتهم، الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وجمع الاستدلالات وإحالته إلى جهة الاختصاص.

