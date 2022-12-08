اخبار الخليج / اخبار اليمن

فارّ منذ 3 سنوات.. شرطة تعز تعلن ضبط مطلوب أمني بقضية قتل

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بتعز، يوم الأربعاء، ضبط متهمًا بقضية قتل وقعت قبل ثلاث سنوات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال مركز الإعلام الأمني لشرطة تعز، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مطلوبا أمنيا بقضية قتل في مديرية المظفر. 

وأضاف بأنه تم إلقاء القبض على (م.م.أ) المتهم بقتل أحد المواطنين في مديرية التعزية في العام 2019 مشيرا إلى أن المتهم ظل فارًا من وجه العدالة منذ ارتكابه للجريمة.

ولفت إلى أنه تم إيداع المتهم، الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وجمع الاستدلالات وإحالته إلى جهة الاختصاص.
 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا