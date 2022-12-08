عدن.. إحدى كبرى شركات الصرافة تعلن الإفلاس دون إبداء الأسباب

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت إحدى كبريات شركات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الأربعاء، عن تعثرها دون إيضاح الأسباب.

وكانت شركة الصلاحي قد أغلقت فروعها منذ ثلاثة أيام، في حين أوقفت جميع شركات الصرافة التعامل مع شبكة الصلاحي وصرف الحوالات عبرها.

وقالت الشركة في بيانها، إنها تمر بعسر فني، وستعمل على تسييل أصولها؛ لتمكينها من العودة لمزاولة النشاط بعد أن تنتهي من تسوية ما عليها من التزامات.

وسبق للبنك المركزي اليمني أن حذر المواطنين والشركات التجارية من إيداع اموالهم لدى شركات الصرافة كون عمل فتح الحسابات من عمل البنوك التجارية الا ان شركات الصرافة تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها وفق القانون دون أن تتخذ ضدها أي إجراءات ردع حقيقية.

يشار إلى أن شركات الصرافة استطاعت خلال السنوات التي اعقبت الحرب سحب معظم السيولة النقدية بعد أن اصبحت قبلة التجار والمواطنين الذين اختاروا فتح حسابات لهم لدى شركات الصرافة بدلا من البنوك خصوصا بعد أزمة شحة السيولة التي مرت بها البنوك في العامين 2016 و 2017م.