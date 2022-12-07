عقب اعتراض شحنات أسلحة موجهة إلى الحوثيين.. واشنطن تتهم طهران بمضايقة سفنها في مضيق هرمز (ترجمة خاصة)

اتهمت الولايات المتحدة إيران بمضايقة سفنها البحرية أثناء عبورها مضيق هرمز في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك وسط تصاعد في الآونة الأخيرة للسفن العسكرية الأمريكية التي اعترضت محاولات طهران لتهريب أسلحة عبر الطريق البحري إلى اليمن.



وقال بيان القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء إن زورق دورية تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني "تفاعل بطريقة غير آمنة وغير مهنية" ليلة الاثنين عندما حاول إرباك السفن الأمريكية التي كانت تتنقل عبر طريق التجارة الدولية المهم.



وأشار المسؤولون العسكريون الأمريكيون إلى السفن التي تحمل اسم USS Lewis B. Puller، وهي سفينة منصة بحرية استكشافية، بالإضافة إلى السفينة USS The Sullivans.



وكانت السفينتان الأمريكيتان تقومان بعبور روتيني عبر المياه الدولية عندما اقتربت السفينة الإيرانية وسلطت الأضواء عليها في محاولة لإعاقة السفن الأمريكية.



كما عبرت خلال 150 ياردة من السفينتين الأمريكيتين، والتي قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها "قريبة بشكل خطير، خاصة في الليل".



وأضافت القيادة المركزية، أن السفن الأمريكية خففت من حدة الموقف من خلال استخدام تحذيرات مسموعة وأشعة الليزر غير الفتاكة.



وقال الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن "هذا العمل الخطير في المياه الدولية يشير إلى نشاط إيران المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".



ووصفت القيادة المركزية الأمريكية تصرفات إيران بأنها تعد انتهاكات للمعايير الدولية للسلوك البحري المهني والآمن مما يزيد من مخاطر سوء التقدير الذي قد يؤدي إلى حدوث تصادم.



ويأتي الحادث وسط توتر العلاقات بين واشنطن وطهران حيث تواصل إدارة الرئيس جو بايدن الضغط على إيران بسبب قمعها المستمر للاحتجاجات المناهضة للنظام.



كما أنها تعمل على تصعيد عقوباتها المالية تجاه إيران في محاولة لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات لصياغة اتفاق جديد يهدف إلى منع طهران من الحصول على سلاح نووي.



يأتي ذلك أيضًا بعد أيام من اعتراض السفينة' يو إس إس لويس بولير' سفينة صيد في المنطقة كانت تحاول تهريب أكثر من 50 طناً من قذائف الذخيرة ووقود الصواريخ من إيران إلى اليمن (للحوثيين).



وقال الأسطول الأمريكي الخامس إن "ما تم مصادرته بلغ مليون طلقة من عيار 7.62 ملم، و 25 ألف طلقة من عيار 12.7 ملم ، وما يقرب من 7 آلاف فتيل للصواريخ وأكثر من 2100 كيلوغرام من الوقود الدافع".



وفي الشهر الماضي، أوقف الأسطول الخامس الأمريكي أيضًا سفينة صيد كانت تحاول تهريب أكثر من 70 طناً من فوق كلورات الأمونيوم، وهو عامل مؤكسد قوي يستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ والصواريخ، فضلاً عن المتفجرات.



ومرة أخرى، قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن المساعدات القاتلة كانت مهربة من إيران إلى اليمن.

المصدر: UPI