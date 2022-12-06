اليمن.. نجاة رئيس وأعضاء البعثة الأممية بالحديدة من انفجار حقل ألغام ومقتل قيادات حوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - نجا رئيس بعثة الأمم المتحدة في محافظة الحديدة مايكل بيري، اليوم الثلاثاء، من انفجار حقل ألغام أثناء مرور موكبه في المحافظة غربي اليمن.



‏وقالت مصادر محلية، إن رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة نجوا من انفجار حقل ألغام أثناء مرور موكبه بالقرب من منطقة 7 يوليو في مدينة ‎الحديدة الساحلية.



وأضافت، أن الانفجار أسفر عن سقوط عدد من القتلى في صفوف قيادات مليشيات الحوثي والحراسات الأمنية المرافقة للبعثة الأممية.



وأشارت المصادر إلى أن المركبات المدرعة التابعة للأمم المتحدة حالت دون وقوع إصابات في صفوف أعضاء البعثة.



وكانت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران زرعت مناطق واسعة بمحافظة الحديدة بالألغام لإعاقة تقدم القوات الحكومية عام 2018، قبل أن تنسحب تلك القوات من تلك المناطق العام الماضي.

