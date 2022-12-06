الحديدة.. مقتل شاب بنيران أفراد في القوات المشتركة بحيس

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شاب بنيران أفراد في القوات المشتركة الموالية للحكومة في مديرية حيس جنوبي الحديدة (غربي اليمن).



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت"، إن الشاب "عدنان علي منصوب" من أبناء مدينة حيس، قتل أمس الاثنين، داخل محله أثناء تبادل إطلاق النار بين أفراد من ألوية القوات المشتركة.



وأوضح المصدر أن رصاصة طائشة أثناء اشتباكات اندلعت بين أفراد من القوات المشتركة اخترقت جسده وأردته قتيلاً على الفور.



وبين الفينة والأخرى، تبادلاً لإطلاق النار بين عناصر منفلتة تابعة لألوية القوات المشتركة، أدت إلى مقتل وإصابة عدداً من الأبرياء في حوادث مكررة تشهدها أسواق وشوارع مديريتي حيس والخوخة المحررتين دون اتخاذ أي إجراءات رادعة من قبل القيادات العسكرية للحد من تلك الظاهرة.

