الحديدة.. مقتل وإصابة 5 مدنيين برصاص عصابة حوثية تسعى للسطو على أراضيهم بالقوة (فيديو)

قُتل مواطنان وأصيب ثلاثة آخرين، برصاص عصابة حوثية تسعى للسطو على أراضيهم بالقوة في محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن عصابة تمتهن نهب الأراضي بالقوة أقدمت أمس الأول على قتل مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين من "آل عباقة" بمديرية باجل شرقي الحديدة، أثناء تصديهم لعملية السطو على أراضيهم.



وأوضحت المصادر أن المواطنين قاموا بمنع العصابة المسلحة من حفر بئر ارتوازية في أراضيهم، غير أن العصابة المسلحة أقدمت على إطلاق النار عليهم ما أدى إلى مقتل كلاً من (هاشم أحمد هاشم عباقة)، (مقبول أحمد مقبول عباقة)، وإصابة (علي محمد حسن هاشم، وعدنان محمد مقبول عباقة، ومحمد محمد هاشم عباقة).



ووثق أحد المواطنين الحادثة بالفيديو قبل أن يُصاب بطلق ناري ويُغشى عليه في مشهد أثار حفيظة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى تفاعلاً كبيراً، وسط دعوات إلى تحويلها لقضية رأي عام.



وعقب الحادثة المؤلمة أطلقت أسر الضحايا بيان مناشدة للمنظمات الأممية لحقوق الانسان والبعثة الأممية في الحديدة بالتدخل للقبض على العصابة وإيقاف عمليات السطو على أراضيهم.



وبحسب المعلومات التي تحصل عليها "يمن شباب نت"، فإن العصابة يتقدمها المدعو "عادل علي ناصر عاطف" المنحدر من محافظة عمران (شمالي البلاد)، والذي يحظى بشيخ نافذ من خولان يُدعى "الغادر" وتاجر يُدعى "خالد معوضة"، إضافة إلى مدير أمن المراوعة التابع لمليشيا الحوثي المدعو "الغزالي".



وتفيد المعلومات أن عصابة "عادل عاطف" مُدانة بعمليات نهب وسطو على الأراضي في الحديدة، في كيلوا ١٦ وفي الصليف وفي باجل.



يشار إلى أن قيادات نافذة في مليشيا الحوثي الإرهابية تشن منذ أشهر حملة نهب واسعة لأراضي تهامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة الحديدة، وتحويلها إلى ملكيات خاصة.





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