شبوة.. إصابة جندي في هجوم حوثي بطائرة مسيرة على مواقع الجيش في بيحان

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل جندي، اليوم الإثنين، في هجوم شنته مليشيا الحوثي بطائرات مسيرة طائرات مُسيّرة استهدفت مواقع القوات المشتركة في مديرية بيحان، شمال شرق محافظة شبوة، شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثيين الإرهابية قصفت بالطائرات المُسيّرة مواقع القوات المشتركة في خطوط التماس معها بمديرية بيحان، بمحاذاة محافظة مأرب، نتج عنها إصابة الجندي عيسى المقرعي.

وأوضحت المصادر، أن القصف امتد إلى منطقة وادي النحر، حيث تقع مساكن ومزارع المدنيين.

وأشارت إلى أن القصف أسفر عن خسائر مادية دون وقوع اي إصابات بين أوساط المدنيين.