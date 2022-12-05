شكرا لبحثكم عن خبر بالشراكة مع الصندوق الانمائي للأمم المتحدة مؤسسة تنمية القيادات الشابة تقيم معرضا للشباب في ريادة الأعمال الاجتماعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن/ وليد المانعي

أقامت مؤسسة تنمية القيادات الشابةYLDF بالشراكة مع الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة الUNDP صباح اليوم بمنتجع كراون بمدينة عدن معرض، لمشاريع الشباب الخريجين من برنامج القيادات الشابة الموسم الثامنYLP8.

حيث شهد المعرض عرض 20 مشروعا للشباب الخريجين من برنامج القيادات الشابة الثامن تنوعت مابين مشاريع في ريادة الأعمال ومشاريع مجتمعية

يأتي هذا المعرض لغرض الترويج عن مشاريع الشباب الابتكارية أمام عدد من ممثلي الجهات الحكومية،ومؤسسات التمويل الأصغر،ومنظمات المجتمع المدني،والقطاع الخاص، لغرض الحصول على تمويل لتنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع.

وخلال التدشين القيت عدد من الكلمات أبرزها كلمة ممثل مؤسسة تنمية القيادات الشابة الأستاذة شريفة أحمد ردمان، وكلمة ممثل الصندوق الانمائي للأمم المتحدة UNDP الأستاذ وليد باهارون أشادت بجهود الشباب ودورهم في وضع المشاريع التي تهم المجتمع والتي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمساهمة في الحد من المشاكل والقضايا التي يعاني منها المجتمع المحلي والعالمي.

حضر الحفل وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح، ورئيس فريق المرأة بمكتب رئاسة الجمهورية حمامة الصلوي، وعضو الغرفة التجارية عدن الشيخ محمد المنصب، والمدير التنفيذي لشركة سحاب عدن محسن البجيري، والاستاذ محسن الجبيري وأمين السياغي، وعدد من القيادات المحلية ورجال المال والأعمال، وممثلي البنوك التجارية في عدن.