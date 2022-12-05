الوصابي يبحث مع السفير الأمريكي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والفني

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي ودعم التعليم الفني في اليمن.



جاء ذلك في لقاء بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



كما بحث اللقاء، إعادة برامج تدريس اللغة الإنجليزية في اليمن والتي تدعمها السفارة، بالإضافة الى المنح الدراسية والزيارات العلمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتفعيل برنامج "الزائر الدولي" وإعادة العمل به، ليتفق الجانبان على البدء في الخطوات العملية خلال الفترة القادمة.



وأكد الوصابي، على أهمية دعم الجامعات اليمنية ومؤسسات التعليم العالي والفني للقيام بمهامها التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتنمية المهارات والقدرات الشبابية، بما يضمن تجاوز آثار الحرب الدائرة في البلد، ويعود بشكل إيجابي على واقع الناس.



من جهته أكد السفير الأمريكي، استمرار الدعم الأمريكي لوزارة التعليم العالي والبرامج العلمية والتدريبية في اليمن، مشيراً الى أهمية التواصل خلال الفترة القادمة للترتيب لكافة الإجراءات التي تساعد على الارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي والفني في اليمن.

