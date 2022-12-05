شاهد قبل الحذف .. مشهد من فيلم الفنانة انجي خوري الاباحي يثير الجدل ومتابع: لا تقولي سما المصري ولا ميا خليفة

فنون - ياسمين عبد العظيم - الفنانه اللبنانيه انجي الخوري تشعل منصه التواصل الاجتماعي اشعلت ايضا الرجال بعد قيامها بنشر فيديو لها عبر منصه سناب شات وهي بملابس غير موفقه داخل غرفه النوم.

وقامت بنشر الفاظ غير موفقه لها داخل هذا البث ودام هذا البث لمده ساعه كامله وبعد انتهاء البث قام احد الاشخاص باخذ البث ونشره على منصات التواصل الاجتماعي وخاصه منصه اليوتيوب وبعدها تصدر ترند تويتر لساعات لاحتواء هذا الفيديو على لقطات غير موفقه للفنانه انجي الخوري شاهد الفيديو قبل الحذف

شاهد قبل الحذف فيديو مسطرد الفنانه انجل خوري في غرفه النوم.

تعتبر الفنانه اللبنانيه انجي خوري من اكثر الفنانات جدل داخل الوسط الفني ومن اكثر الفنانات ايضا نشر على منصه سناب شات ومنصات التيك توك من اجل الشهره والحصول على المال.