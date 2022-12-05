كما خلقها الله .. القشطة عبير صبري جننت الشباب بمشهد ساخن في وضعيه مثيره

بيروت - ثريا شاهين - ظهرت الفنانه عبير صبري في صوره قديمه لها من كواليس احد الافلام وهي داخل الحمام وفي البانيو وظهرت شبه عاريه فانتشرت هذه الصوره القديمه على ملصقات التواصل الاجتماعي هو الامر الذي اثار انتقاد الكثير من الجمهور والمتابعين للفنانه بسبب هذه الصوره الغير موفقه لها داخل الفيلم تابع التفاصيل..

قام احد الاشخاص المجهولين باعاده نشر هذه الصوره مره اخرى الاثاره الجدل ضد الفنانه عبير صبري وكانت هذه الصوره كواليس احد الافلام القديمه للفنانه عبير صبري وقام هذا الشخص باعاده نشرها مره اخرى استخدمها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اثاره البلابل للفنانه عبير صبري داخل الوسط الفني شاهد الفيديو

تعتبر الفنانه عبير صبري من اشهر الفنانات داخل الوطن العربي ولها عدد كبير من الافلام والمسلسلات داخل الصندوق الفني